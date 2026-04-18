Інтерфакс-Україна
Події
19:10 18.04.2026

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

2 хв читати
Стрілець, який вбив п'ять людей в Голосіївському районі Києва, використовував зареєстровану зброю, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Що можна сказати на даний момент, що в нього була зброя, це карабін. Він був зареєстрований більше того, що в грудні минулого року, 25-го року, цей карабін звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю. Бо термін вийшов, він приніс медичну довідку. Слідство встановить, хто видавав, які органи, який медичний заклад видавав цю довідку. Відповідно написав заяву щодо продовження користування даною зброєю. Це те, що можна сказати", – заявив Клименко під час спілкування з журналістами.

Він додав, що зараз на місці працює Національна поліція та Служба безпеки України. Кваліфікацію буде визначати прокуратура.

Міністр також зазначив, що нападник діяв хаотично.

"Попередньо, що ми можемо сказати, що цей громадянин 68-го року народження. Скоріше всього, що пенсіонер. Проживає тут недалеко. Йшов по вулиці, з вулиці Деміївської він починав свою ходу, по ходу він застрелив чотирьох наших громадян, п'ятого громадянина він же застрелив безпосередньо, який був заручником в цьому магазині", – розповів міністр, уточнивши, що зловмисник стріляв одиночними впритул.

"Ми бачили вже відео, яке було викладне по одному з таких фактів. Тому шансів практично людей вижити було дуже мало", – додав Клименко.

За його інформацією, нападник в ході переговорів не висував жодних вимог. Правоохоронці, маючи інформацію про пораненого заручника, пропонували занести турнікети для того, щоб надати необхідну допомогу.

"Але він не реагував, тому була дана команда на його неліквідацію, тим паче після того, як він застрелив одного заручника", – пояснив міністр.

Він також уточнив, що наразі не може підтвердити наявність російського громадянства у нападника.

Як повідомлялося, в Голосіївському районі Києві чоловік відкрив стрілянину на вулиці, після чого захопив заручників в супермаркеті. Наразі відомо про 5 загиблих і 15 постраждалих.

Теги: #київ #стрілець #зброя

19:14 18.04.2026
ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА