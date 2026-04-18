Інтерфакс-Україна
18:56 18.04.2026

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Фото: Дніпропетровська облрада

Внаслідок обстрілів в суботу, 18 квітня, в Нікопольскому районі постраждали 5 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Через удар FPV у Покровській громаді поранені 14-річний хлопчик, жінки 73 та 82, а також 65-річний чоловік. У Червоногригорівській громаді постраждав 52-річний водій вантажівки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також ворог бив дронами й артилерією по райцентру та Марганецькій громаді. Сталася пожежа, пошкоджені підприємства, автобус та вантажівка. Через вчорашні атаки пошкоджений приватний будинок.

В Синельниківському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджена інфраструктура.

