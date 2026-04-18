18:51 18.04.2026

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор
Зловмисник, який відкрив вогонь на вулиці в Голосіївському районі Києва, виявився уродженцем Москви, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

"Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян", – резюмував генпрокурор.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини відомо про 5 загиблих і 10 поранених, серед яких дитина. Стрілець був ліквідований спецпризначенцями КОРДу під час штурму. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 18.04.2026
У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

19:10 18.04.2026
Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

18:03 18.04.2026
Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

11:27 17.04.2026
Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

