Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

Зловмисник, який відкрив вогонь на вулиці в Голосіївському районі Києва, виявився уродженцем Москви, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

"Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян", – резюмував генпрокурор.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини відомо про 5 загиблих і 10 поранених, серед яких дитина. Стрілець був ліквідований спецпризначенцями КОРДу під час штурму. Чотирьох заручників вдалося врятувати.