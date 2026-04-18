В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули 5 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини з’ясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

"Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", – наголосив Зеленський.