Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

Зловмисника, який відкрив стрілянину на вулиці в Голосіївському районі Києва, ліквідували під час затримання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники", – написав Клименко в телеграм-каналі.

Кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені.

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

"За інформацією медиків, уже 10 госпіталізованих (зокрема, одна дитина) в результаті стрілянини на вулиці в Голосіївському районі", – написав Кличко.

Як повідомлялося, вдень в суботу, 18 квітня, невідомий відкрив стрілянину на вулиці в Голосіївському районі Києва. Повідомлялося про двох загиблих і п’ятьох поранених, серед яких дитина.