В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули двоє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. У лікарні столиці госпіталізували п’ятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Серед них – одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Операція із затримання зловмисника триває.

Як повідомлялося, в Києві невідомий відкрив стрілянину на вулиці, поліція розпочала спецоперацію з його затримання.