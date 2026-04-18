Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

Серед постраждалих внаслідок стрілянини, влаштованої невідомим на вулиці в Голосіївському районі Києва, є дитина, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають та надають допомогу на місці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Мер уточнив, що спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.

"За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", – додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що на місце події були скеровані спецпризначенці КОРД.