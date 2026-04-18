Інтерфакс-Україна
18:03 18.04.2026

Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

Серед постраждалих внаслідок стрілянини, влаштованої невідомим на вулиці в Голосіївському районі Києва, є дитина, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають та надають допомогу на місці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Мер уточнив, що спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.

"За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", – додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що на місце події були скеровані спецпризначенці КОРД.

Теги: #київ #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 18.04.2026
У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

19:10 18.04.2026
Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:51 18.04.2026
Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

11:27 17.04.2026
Комітет Ради закликав Київ врахувати позиції експертів щодо ідеї встановлення фонтану на місці пам'ятника Леніну

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, даних щодо постраждалих немає

На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

В Хотинській фортеці обвалилася частина стіни – мер

