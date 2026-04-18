Інтерфакс-Україна
Події
16:33 18.04.2026

На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також ведуться переговори з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

"Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда Укрзалізниці для допомоги та з’ясування обставин інциденту", – резюмували в компанії.

Теги: #тепловоз #залізниця #інтерсіті #зіткнення

