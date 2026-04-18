15:51 18.04.2026

В Хотинській фортеці обвалилася частина стіни – мер

В Хотинській фортеці в п’ятницю, 17 квітня, стався частковий обвал на великій стіні, повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук.

"Відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий. Всі живі! Найважливіше, ніхто не постраждав. Команда ДІАЗ "Хотинська фортеця" та працівники ДСНС оперативно відреагували, обмежили доступ туристичних груп поблизу аварійного місця", – написав Дранчук в соцмережі Facebook.

Він додав, що ДІАЗ "Хотинська фортеця" здійснює фіксацію і підготовку необхідних комісійних документів. Проінформовано Чернівецька обласна військова адміністрація, Міністерство культури України, Міністерство розвитку громад та територій України.

Хотинська фортеця, збудована у XIII-XVIII ст. – визначна пам’ятка історії та архітектури у Чернівецькій області (м. Хотин), що входить до "Семи чудес України". Споруда на березі Дністра відома своєю участю у Хотинській битві 1621 року, має високі стіни, прикрашені орнаментом, та територію з палацом і церквою.

Як повідомлялося, на початку тижня на Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту – там відбулася руйнація частини Центральної казарми.

