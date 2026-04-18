15:20 18.04.2026

В Україні в неділю без опадів, лише на сході можливі дощі

В Україні в неділю, 19 квітня, без опадів, лише на сході та південному сході дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний з переходом на заході країни на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні та сході країни 4-9° тепла. Вдень 9-14° тепла.

В Києві 19 квітня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 квітня в Києві була зафіксована в 1920 році і склала 26,3° тепла, найнижча вночі – 4,7° нижче нуля в 1979 році.

В понеділок, 20 квітня, в Україні без опадів, лише вдень на Правобережжі країни дощі.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, на північному сході країни й в повітрі заморозки 0-3°. Вдень 9-14°, у західних та північних областях 5-10° тепла.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 17.04.2026
На вихідних в Україні помірно тепло та майже без опадів

На вихідних в Україні помірно тепло та майже без опадів

13:31 16.04.2026
В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

12:32 15.04.2026
В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

12:41 14.04.2026
Найближчої ночі в Україні останні заморозки, з середи потепління до +18, місцями невеликий дощ

Найближчої ночі в Україні останні заморозки, з середи потепління до +18, місцями невеликий дощ

11:24 14.04.2026
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у низці областей України – I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у низці областей України – I рівень небезпечності, жовтий

13:10 13.04.2026
Найближчими днями в Україні буде прохолодно, в середу почнеться потепління

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, в середу почнеться потепління

13:02 12.04.2026
У найближчі дні погода в Україні суттєво не зміниться

У найближчі дні погода в Україні суттєво не зміниться

13:19 11.04.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть холодними з невеликими дощами, нічними заморозками та ранковими туманами

Неділя та понеділок в Україні будуть холодними з невеликими дощами, нічними заморозками та ранковими туманами

13:11 10.04.2026
В Україні на вихідних невеликі дощі з мокрим снігом, на поверхні ґрунту заморозки

В Україні на вихідних невеликі дощі з мокрим снігом, на поверхні ґрунту заморозки

13:12 09.04.2026
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, ночі із заморозками, йтиме невеликий дощ з мокрим снігом

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, ночі із заморозками, йтиме невеликий дощ з мокрим снігом

