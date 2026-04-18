В Україні в неділю без опадів, лише на сході можливі дощі

Фото: Pixabay

В Україні в неділю, 19 квітня, без опадів, лише на сході та південному сході дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний з переходом на заході країни на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні та сході країни 4-9° тепла. Вдень 9-14° тепла.

В Києві 19 квітня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 квітня в Києві була зафіксована в 1920 році і склала 26,3° тепла, найнижча вночі – 4,7° нижче нуля в 1979 році.

В понеділок, 20 квітня, в Україні без опадів, лише вдень на Правобережжі країни дощі.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, на північному сході країни й в повітрі заморозки 0-3°. Вдень 9-14°, у західних та північних областях 5-10° тепла.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.