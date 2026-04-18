Інтерфакс-Україна
Події
14:34 18.04.2026

ЗСУ знищили на території РФ дві САУ "Мста-С" і дві гаубиці

1 хв читати

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вразили на території Росії дві САУ 2С19 "Мста-С" і дві причіпні гаубиці Д-30, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

"Воїни 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців вполювали на території РФ дві САУ 2С19 "Мста-С" та дві причіпні гаубиці Д-30. Мінус вогнева спроможність ворога на напрямку. Кордон не рятує від відплати", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу.

 

Теги: #цілі #72_а_бригада #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

08:07 18.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1483 ворожі цілі

16:24 17.04.2026
Спецпризначенці "Альфи" лише за минулий березень уразили більше 2 тис. ворожих дронів – СБУ

11:33 17.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

08:24 17.04.2026
ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

20:13 16.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

13:47 16.04.2026
СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

08:58 16.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

16:46 15.04.2026
Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА