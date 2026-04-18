ЗСУ знищили на території РФ дві САУ "Мста-С" і дві гаубиці

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вразили на території Росії дві САУ 2С19 "Мста-С" і дві причіпні гаубиці Д-30, повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

"Воїни 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців вполювали на території РФ дві САУ 2С19 "Мста-С" та дві причіпні гаубиці Д-30. Мінус вогнева спроможність ворога на напрямку. Кордон не рятує від відплати", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу.