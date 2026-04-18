14:17 18.04.2026

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога
Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ на ТОТ АР Крим уразили три військових кораблі РФ – великий десантний корабель "Ямал", великий десантний корабель "Азов" та військовий корабель невстановленого типу, повідомила пресслужба відомства.

"СБУ влаштувала результативне "полювання" в Криму: уражено 3 кораблі, РЛС і логістику ворога. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели комплексну операцію на ТОТ АР Крим, під час якої уражено одразу три військових кораблі рф: Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал", Великий десантний корабель ВМФ рф "Азов", Військовий корабель невстановленого типу", – йдеться у повідомленні СБУ в Телеграмі у суботу.

"Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок". Окрім того, безпілотники "Альфи" СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан"", - зазначено у повідомленні.

