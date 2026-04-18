Інтерфакс-Україна
Події
14:03 18.04.2026

СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

1 хв читати

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) у суботу знищили на ТОТ Запорізької області важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Пекельний вогнемет "Сонцепьок". Був", – написав він у Телеграмі, розмістивши відповідне відео знищення установки.

"Пілоти 414 обр "Птахи Мадяра" сумісно з пілотами 412 обр "Nemesis" знищили 18 квітня 2026 р. у ТОТ Запорізької обл дуже токсичну коросту- важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок"", – додав він.

 

Теги: #сбс #знищення #сонцепьок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 18.04.2026
Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

12:30 18.04.2026
Командувач СБС підтвердив ураження двох НПЗ в Самарській області та ще низки нафтопереробних об'єктів ворога

11:59 18.04.2026
В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

08:07 18.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1483 ворожі цілі

17:38 16.04.2026
СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

14:03 16.04.2026
У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

21:05 09.04.2026
Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

16:57 09.04.2026
Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

16:23 24.03.2026
ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

11:23 21.03.2026
В суд передано справу посадовців лісгоспу, причетних до знищення 13,5 тис. дерев у Національному парку "Гуцульщина"

