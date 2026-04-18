СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) у суботу знищили на ТОТ Запорізької області важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Пекельний вогнемет "Сонцепьок". Був", – написав він у Телеграмі, розмістивши відповідне відео знищення установки.

"Пілоти 414 обр "Птахи Мадяра" сумісно з пілотами 412 обр "Nemesis" знищили 18 квітня 2026 р. у ТОТ Запорізької обл дуже токсичну коросту- важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок"", – додав він.