14:02 18.04.2026

Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретаркою у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер, узгодив з нею подальші кроки з посилення тиску на РФ, також обговорив зусилля із забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

"В Анталії мав дуже плідну і теплу зустріч із моєю британською колегою Іветт Купер. Поінформував держсекретарку про наслідки останніх атак Росії на наші міста та цивільних людей. Обговорили результати нещодавнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Я подякував Великій Британії за значний внесок у сферу оборони", – написав він у соціальній мережі Х у суботу.

За його словами, Велика Британія поділяє оцінку України щодо посилення тиску Росію. "Ми узгодили відповідні подальші кроки", – додав він.

Сторони обговорили також ситуацію в Ормузькій протоці та зусилля із забезпечення свободи судноплавства.

"Обговорили наші двосторонні відносини та розглянули подальші кроки для зміцнення стійкості України, зокрема в рамках ініціативи PURL, а також спільне оборонне виробництво та зусилля із запобігання незаконному вербуванню Росією в африканських країнах", – додав Сибіга. 

