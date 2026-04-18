13:44 18.04.2026

Іран поки що не погодився на проведення наступного раунду переговорів зі США – ЗМІ

Тегеран поки не погодився на наступний раунд переговорів з американцями через триваючу морську блокаду з боку США. Про це повідомляє іранське державне видання Tasnim.

"Згідно з інформацією, отриманою Tasnim від відповідних органів влади, Іран досі не погодився на наступний раунд переговорів зі Сполученими Штатами через заяву Дональда Трампа щодо морської блокади Ірану, а також надмірні вимоги США на переговорах, які продовжилися в нещодавньому обміні повідомленнями", – пише видання у суботу.

Підкреслюється, що відмова Вашингтона від надмірних вимог – це головна умова для продовження діалогу. В іншому випадку Тегеран не має наміру витрачати час на "затяжні й марні" переговори", – заявляє видання.

Крім того, в Ірані вважають, що передчасні заяви Трампа про дипломатичні успіхи та результати тиску на Іран можуть завадити переговорам.

"Іранський чиновник, обізнаний з подробицями триваючого процесу посередництва під керівництвом Пакистану, також попередив, що переговори можуть зірватися через публічні хвалькуваті заяви Трампа, оскільки Іран може дійти висновку, що США можуть використовувати дипломатію, щоб планувати нову агресію", – пише Tasnim.

Тим часом Генштаб армії Ірану підтвердив відновлення блокади.

"З огляду на триваючі акти піратства та морську блокаду з боку США Іран відкликає угоду, яка дозволяла обмежений комерційний транзит через Ормузьку протоку. Тепер цей водний шлях знову перебуває під суворим контролем іранських збройних сил", – йдеться в повідомленні Генштабу Ірану.

Теги: #переговори #сша_іран

17:43 17.04.2026
Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

13:08 17.04.2026
Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

12:57 17.04.2026
Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

19:18 14.04.2026
Трамп не виключає організації нових переговорів з Іраном у Пакистані протягом найближчих двох днів

07:51 14.04.2026
Венс: Подальший розвиток ситуації на Близькому Сході залежить від рішень Ірану

05:08 14.04.2026
США та Іран продовжують контакти в межах дипломатичних зусиль щодо можливої угоди – ЗМІ

23:53 13.04.2026
США обговорюють можливу нову зустріч з Іраном до завершення двотижневого перемир'я – ЗМІ

15:47 13.04.2026
Включення неокупованих районів Донбасу до сусідніх областей як ідея виходу з патової ситуації

17:06 12.04.2026
Трамп заявив, що США на переговорах з Іраном не вдалося домовитися щодо ядерної проблеми, і американські військові починають морську блокаду Ірану

15:31 12.04.2026
Ніхто з членів делегації США не залишився в Пакистані після переговорів з Іраном

