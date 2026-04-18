Іран поки що не погодився на проведення наступного раунду переговорів зі США – ЗМІ

Тегеран поки не погодився на наступний раунд переговорів з американцями через триваючу морську блокаду з боку США. Про це повідомляє іранське державне видання Tasnim.

"Згідно з інформацією, отриманою Tasnim від відповідних органів влади, Іран досі не погодився на наступний раунд переговорів зі Сполученими Штатами через заяву Дональда Трампа щодо морської блокади Ірану, а також надмірні вимоги США на переговорах, які продовжилися в нещодавньому обміні повідомленнями", – пише видання у суботу.

Підкреслюється, що відмова Вашингтона від надмірних вимог – це головна умова для продовження діалогу. В іншому випадку Тегеран не має наміру витрачати час на "затяжні й марні" переговори", – заявляє видання.

Крім того, в Ірані вважають, що передчасні заяви Трампа про дипломатичні успіхи та результати тиску на Іран можуть завадити переговорам.

"Іранський чиновник, обізнаний з подробицями триваючого процесу посередництва під керівництвом Пакистану, також попередив, що переговори можуть зірватися через публічні хвалькуваті заяви Трампа, оскільки Іран може дійти висновку, що США можуть використовувати дипломатію, щоб планувати нову агресію", – пише Tasnim.

Тим часом Генштаб армії Ірану підтвердив відновлення блокади.

"З огляду на триваючі акти піратства та морську блокаду з боку США Іран відкликає угоду, яка дозволяла обмежений комерційний транзит через Ормузьку протоку. Тепер цей водний шлях знову перебуває під суворим контролем іранських збройних сил", – йдеться в повідомленні Генштабу Ірану.