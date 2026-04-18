13:36 18.04.2026

Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

У суботу, близько 11:00, російський ударний безпілотник, за попередніми даними, типу "Молнія", влучив по м’ясокомбінату у Богодухові Харківської області, є постраждалі.

"Унаслідок атаки троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 11:30 ЗС РФ завдали ще одного удару БпЛА, за попередніми даними, типу "Італмас", по Золочеву Богодухівського району області. Внаслідок влучання пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

