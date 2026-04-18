Інтерфакс-Україна
Події
13:28 18.04.2026

Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

1 хв читати

У Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області двоє місцевих мешканців намагалися підняти російський дрон-"ждун", який уже кілька днів перебував на одній із вулиць, через його детонацію чоловік загинув, жінка важко поранена, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги",-написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що чоловіку було 49 років, а пораненій жінці – 58 років.

За словами Задоренка, наразі жінка евакуйована й ушпиталена. Її стан стабільний, загрози життю немає.

Теги: #постраждалі #харківщина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА