Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження чотирьох об’єктів нафтопереробної галузі РФ – НПЗ "Новокуйбишевський" та "Сизранський" (Самарська обл. РФ), нафтоналивного терміналу "РПК-Высоцк "Лукойл-2" (Ленінградська обл., РФ) і нафтоперекачувальної станції "Тихорєцк" (Краснодарський край, РФ).

"Вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Уражено також склади ПММ, зокрема в районі Маріуполя, та позиції ремонтних підрозділів у Мангуші, Токмаку і Графському.