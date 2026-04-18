Інтерфакс-Україна
Події
13:26 18.04.2026

Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження чотирьох об’єктів нафтопереробної галузі РФ – НПЗ "Новокуйбишевський" та "Сизранський" (Самарська обл. РФ), нафтоналивного терміналу "РПК-Высоцк "Лукойл-2" (Ленінградська обл., РФ) і нафтоперекачувальної станції "Тихорєцк" (Краснодарський край, РФ).

"Вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Уражено також склади ПММ, зокрема в районі Маріуполя, та позиції ремонтних підрозділів у Мангуші, Токмаку і Графському.

Теги: #генштаб_зсу #сизранський_нпз #нпз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА