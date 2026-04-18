"Укрзалізниця" з 25 квітня запускає гнучкі ціни на квитки

Фото: https://t.me/tkachenkotymur

"Укрзалізниця" з 25 квітня розпочинає продаж квитків у вагонах люкс за новими коефіцієнтами – вартість квитків у буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів.

Як повідомляється у Телеграм-каналі "Укрзалізниці" у суботу, ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та першого класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

"Динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті – відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться від 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Щоб покращити наявність місць, а це особливо важливо у піковий сезон, який уже не за горами, вартість квитків у преміумсегменті буде гнучко калібруватись в залежності від чотирьох факторів:

1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучсний календар свят, канікул, тощо. Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити наповнюваність поїздів у непікові періоди.

2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі – коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.

3. Завчасність. Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше. Це дозволить найбільш ефективно задіювати рухомий склад.

4. Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься. Це дозволятиме й пасажирам, які б іншакше обирали інший клас подорожі, доступніше подорожувати 1м класом або СВ. Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо.