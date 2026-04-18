13:14 18.04.2026

В Києві розпочала роботу Громадська асамблея з питань підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

В Києві розпочала роботу Громадська асамблея, де обговорюють питання підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, повідомив мер Кличко.

"Сьогодні в Оболонському районі столиці розпочала роботу Громадська асамблея, де обговорюють питання підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей", – написав він у Телеграмі у суботу.

Мер нагадав, що минулого року в Страсбурзі було підписано меморандум про взаєморозуміння між Києвом та Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи та про проведення такої асамблеї в Києві. "Проєкт за участі мешканців у формуванні міської політики щодо підтримки ветеранів втілюємо за фінансової та експертної підтримки Ради Європи", – додав він.

Протягом шести днів учасники (45 мешканців Оболонського району, відібраних шляхом жеребкування командою Ради Європи) дискутуватимуть разом з ветеранами, експертами з ветеранської політики, посадовцями з галузевих установ. Їхнє завдання – сформулювати конкретні, обґрунтовані рекомендації щодо підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Йдеться про практичні рішення, які міська влада зобов’язується розглянути і врахувати в подальшій роботі.

"Сьогодні в столиці понад 100 000 учасників бойових дій. А якщо врахувати їхні сім’ї, родини загиблих Героїв, зниклих безвісти, тих, хто перебуває в полоні – йдеться про 350 000-400 000 киян", – зазначив Кличко.

За його словами, стосовно ветеранської політики – на 2026 рік на ці потреби передбачили 3,5 млрд грн. Зокрема це компенсації, матеріальна підтримка, спортивні та оздоровчі заходи, житлова програма.

"Дякую Конгресу місцевих і регіональних влад Європи та Офісу Ради Європи в Україні за постійну підтримку Києва, місцевого самоврядування і нашої держави. За цей важливий проєкт, який сьогодні стартував", – резюмував він.

19:10 17.04.2026
