Інтерфакс-Україна
Події
12:52 18.04.2026

Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів

1 хв читати
Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів Києва, повідомила пресслужба поліції столиці.

"Інформацію про інцидент правоохоронці виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило. Для перевірки викладених відомостей та встановлення всіх обставин на місце події скеровано співробітників Солом’янського управління поліції", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у суботу.

Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

У мережі з’явилося відео жорстокого поводження з тваринами в одному з київських грумінг-салонів. Його опублікувала колишня працівниця цього салону, заявивши, що її звільнили після того, як вона обурилася тим, як поводяться з тваринами. На відео помітно, як під час стрижки маленької собаки грумерка душить її, щоб утримати на місці.

Теги: #нацполіція #київщина #жорстоке_поводження

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА