Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів Києва, повідомила пресслужба поліції столиці.

"Інформацію про інцидент правоохоронці виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило. Для перевірки викладених відомостей та встановлення всіх обставин на місце події скеровано співробітників Солом’янського управління поліції", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у суботу.

Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

У мережі з’явилося відео жорстокого поводження з тваринами в одному з київських грумінг-салонів. Його опублікувала колишня працівниця цього салону, заявивши, що її звільнили після того, як вона обурилася тим, як поводяться з тваринами. На відео помітно, як під час стрижки маленької собаки грумерка душить її, щоб утримати на місці.