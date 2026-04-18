12:30 18.04.2026

Командувач СБС підтвердив ураження двох НПЗ в Самарській області та ще низки нафтопереробних об'єктів ворога

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) вночі проти суботи завдали ударів по Новокуйбишевському та Сизранському НПЗ (обидва – Самарська обл. РФ), порту Висоцьк Лукойл-2, та нафтоперевалки у Тихорецьку (Краснодарський край, РФ), а також нафтобази в Севастополі на ТОТ Криму, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Жало Волелюбного Українського Птаха Сил Оборони України вночі 18 квітня поковштоловали: Новокуйбишівський НПЗ, порт Висоцьк Лукойл-2, Сизранський НПЗ, нафтоперевалка Тихорецьк, нафтобаза Севастопіль, низка військових об’єктів у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької та Запорізької обл.", – написав він у Телеграмі у суботу.

Бровді зазначив, що все це зроблено спільними зусиллями підрозділів глибинного ураження Сил Оборони України СБС, СБУ, ССО, ГУР та інших.

Теги: #сизранський_нпз #сбс #бровді

