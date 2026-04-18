В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

В Силах безпілотних систем Збройних сил України заявили, що в результаті їх бойової роботи по нафтовій інфраструктурі противника РФ втрачає $100 млн щоденно.

"Як зазначив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, внаслідок серії ударів по об’єктах нафтової логістики за маршрутом Приморськ – Усть-Луга – Шесхаріс – Туапсе сукупне щодобове відвантаження нафти скорочено приблизно на 880 тисяч барелів. За інформацією з відкритих джерел, за поточною ринковою ціною нафти марки Urals це становить близько 100 млн доларів втрат щоденно", йдеться у повідомленні СБС у Телеграм у суботу.

Зазначається, що атаки призвели до: порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах; ускладнення логістичних маршрутів постачання; вимушеного перенаправлення потоків із перевантаженням альтернативних напрямків.

Зокрема, після пошкодження інфраструктури терміналу "Шесхаріс" у районі Новоросійська противник намагався переорієнтувати потоки на Туапсе. Це було враховано під час планування операції: 16 квітня Сили оборони завдали ураження по Туапсинському НПЗ, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа, яка триває досі.