Інтерфакс-Україна
Події
11:36 18.04.2026

Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Я мав теплу зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Я подякував Його Всесвятості за теплу зустріч з українською делегацією на чолі з президентом України Володимиром Зеленським під час нашого нещодавнього візиту до Стамбула", – написав він у соціальній мережі Х у суботу.

"Висловив глибоку вдячність за духовну опіку та молитви за Україну та український народ", – зазначив глава МЗС.

Теги: #варфоломій #вселенський_патріарх #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 18.04.2026
Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

11:07 18.04.2026
Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

12:57 17.04.2026
Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

09:32 16.04.2026
Сибіга: Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки

09:53 14.04.2026
Сибіга обговорив з Каллас вибори в Угорщині та важливість розблокування кредиту в EUR90 млрд

20:51 04.04.2026
Зеленський у Стамбулі зустрівся з Патріархом Варфоломієм і запросив його в Україну

