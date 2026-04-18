Інтерфакс-Україна
11:27 18.04.2026

Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК на Львівщині, двох вже затримали – ТЦК та СП

Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК на Львівщині, інцидент стався ввечері 17 квітня, нападники намагалися атакувати військову охорону, повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

"Інформуємо, що вчора, 17 квітня, близько 22:20 у приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони", йдеться у повідомленні ТЦК та СП у Фейсбуці у суботу.

Повідомляється, що правоохоронці затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.

