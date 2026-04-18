Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

Фото: Міноборони України

З виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) у першому півріччі 2026 року заплановано укласти контрактів на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік, повідомило Міністерство оборони України.

"Вже укладено 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками НРК у 2026 році: наземні роботизовані комплекси поступово потраплятимуть на фронт", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у суботу.

"Ще чотири роки тому ринок НРК фактично не існував. Сьогодні – це повноцінна галузь, створена разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень", – зазначили в Міноборони.

Щоб процес рухався швидше було спрощено укладання контрактів; збільшено фінансування; прискорено закупівлі. "Разом з Генеральним штабом створюємо спеціальний центр компетенцій НРК – єдине місце для всіх виробників, де буде простіше отримати всі дозволи та скоріше відправити НРК працювати", – наголосили в Міноборони.

Міністр оборони Михайло Федоров у Телеграмі у суботу зазначив, що наразі ключове завдання – закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська. "НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Наша мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи", – наголосив він.

За його словами, для реалізації цієї мети також змінюється підхід до планування: уже цього року виробники матимуть контракти на наступний рік. Це допоможе бізнесу спрогнозувати виробництво та вчасно поставити необхідні обсяги продукції.

"НРК – один із найдинамічніших напрямів defence tech. На початку повномасштабної війни цього сектору фактично не існувало. Сьогодні – повноцінний ринок, створений разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень. Для компаній Brave1 видав 175 грантів", – додав він.

Федоров також зазначив, що Міноборони паралельно масштабує інші напрями: інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи для ураження, наземні камікадзе, автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям.