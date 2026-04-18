Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень минулої доби в Донецькій області через обстріли російських окупантів, повідомила Національна поліція.

"За 17 квітня війська рф завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Миколаївка, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Куроїдівка, Маяки. У Миколаївці росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. По Дружківці ворог вдарив FPV-дроном – травмовано людину", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у суботу.

Крім того, у суботу після опівночі РФ двічі атакувала Краматорськ – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено приватні будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

За даними обласної військової адміністрації, за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 234 людини, у тому числі 54 дитини.