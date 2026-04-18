Інтерфакс-Україна
11:18 18.04.2026

Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень минулої доби в Донецькій області через обстріли російських окупантів, повідомила Національна поліція.

"За 17 квітня війська рф завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Миколаївка, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Куроїдівка, Маяки. У Миколаївці росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. По Дружківці ворог вдарив FPV-дроном – травмовано людину", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у суботу.

Крім того, у суботу після опівночі РФ двічі атакувала Краматорськ – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено приватні будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

За даними обласної військової адміністрації, за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 234 людини, у тому числі 54 дитини.

18:56 18.04.2026
На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

09:03 18.04.2026
Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:17 18.04.2026
Одещина зазнала нічної атаки дронів: Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, постраждала людина

16:34 17.04.2026
Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

09:42 17.04.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини – ОВА

09:34 17.04.2026
Двоє чоловіків постраждали через атаки ворога на Дніпропетровщині

08:58 17.04.2026
Ворог вночі вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини – Мінрозвитку

08:52 17.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

08:41 17.04.2026
На Одещині після атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру та сталися пожежі в заповіднику

07:34 17.04.2026
Через атаку російського дрона на Сумщині загинув місцевий житель

