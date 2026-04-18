18.04.2026

Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік
З виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) у першому півріччі 2026 року заплановано укласти контрактів на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік, повідомило Міністерство оборони України.

"Вже укладено 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками НРК у 2026 році: наземні роботизовані комплекси поступово потраплятимуть на фронт", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що у першому півріччі 2026 року заплановано укласти контрактів на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

"Ще чотири роки тому ринок НРК фактично не існував. Сьогодні – це повноцінна галузь, створена разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень", – зазначили в Міноборони.

Щоб процес рухався швидше було спрощено укладання контрактів; збільшено фінансування; прискорено закупівлі. "Разом з Генеральним штабом створюємо спеціальний центр компетенцій НРК – єдине місце для всіх виробників, де буде простіше отримати всі дозволи та скоріше відправити НРК працювати", – наголосили в Міноборони.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 18.04.2026
Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

20:09 15.04.2026
Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

Міноборони повідомило про поєднання повітряних і наземних безпілотників з піхотою в єдину систему

18:32 14.04.2026
Україна та Німеччина впровадять обмін даними з поля бою

Україна та Німеччина впровадять обмін даними з поля бою

16:23 14.04.2026
Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в ОПК на EUR4 млрд – Міноборони

Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в ОПК на EUR4 млрд – Міноборони

11:33 13.04.2026
Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

Кабмін дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у бойових умовах

21:59 08.04.2026
Федоров: Військові віком 18-25 років отримають гарантовану відстрочку після завершення річного контракту

Федоров: Військові віком 18-25 років отримають гарантовану відстрочку після завершення річного контракту

21:03 08.04.2026
Перехоплювачі знищили в березні удвічі більше ворожих дронів, ніж у лютому – міністр оборони

Перехоплювачі знищили в березні удвічі більше ворожих дронів, ніж у лютому – міністр оборони

14:49 07.04.2026
Міноборони: позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше

Міноборони: позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше

19:51 06.04.2026
Закупівлю транспорту для підрозділів Сил оборони здійснюватиме АОЗ ДОТ – Федоров

Закупівлю транспорту для підрозділів Сил оборони здійснюватиме АОЗ ДОТ – Федоров

14:21 05.04.2026
Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

