Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

З виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) у першому півріччі 2026 року заплановано укласти контрактів на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік, повідомило Міністерство оборони України.

"Вже укладено 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками НРК у 2026 році: наземні роботизовані комплекси поступово потраплятимуть на фронт", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у суботу.

"Ще чотири роки тому ринок НРК фактично не існував. Сьогодні – це повноцінна галузь, створена разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень", – зазначили в Міноборони.

Щоб процес рухався швидше було спрощено укладання контрактів; збільшено фінансування; прискорено закупівлі. "Разом з Генеральним штабом створюємо спеціальний центр компетенцій НРК – єдине місце для всіх виробників, де буде простіше отримати всі дозволи та скоріше відправити НРК працювати", – наголосили в Міноборони.