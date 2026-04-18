Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

Російські окупаційні війська вночі атакували важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі (Чернігівська обл.), без світла – 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах, повідомило Оперативне командування "Північ".

"За минулу добу і станом на ранок 18.04.2026 року зафіксовано: внаслідок атаки рф пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", – йдеться у повідомленні ОК "Північ" у суботу у Телеграмі.