10:14 18.04.2026

Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

1 хв читати
Важливий енергооб'єкт пошкоджено на Чернігівщині через атаку РФ, без світла 380 тис. абонентів – ОК "Північ"

Російські окупаційні війська вночі атакували важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі (Чернігівська обл.), без світла – 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах, повідомило Оперативне командування "Північ".

"За минулу добу і станом на ранок 18.04.2026 року зафіксовано: внаслідок атаки рф пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", – йдеться у повідомленні ОК "Північ" у суботу у Телеграмі.

14:19 16.04.2026
Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

10:59 14.04.2026
Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

18:58 10.04.2026
Поліція та ДБР з'ясовують обставини загибелі правоохоронця у Чернігові

Поліція та ДБР з'ясовують обставини загибелі правоохоронця у Чернігові

15:51 08.04.2026
Погодинні відключення в середу вечером застосовуватимуться з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах – "Укренерго"

Погодинні відключення в середу вечером застосовуватимуться з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах – "Укренерго"

10:56 08.04.2026
"Укренерго": промисловість у середу обмежується з 07:00 до 22:00, відключення для всіх споживачів – з 11:00 до 13:00

"Укренерго": промисловість у середу обмежується з 07:00 до 22:00, відключення для всіх споживачів – з 11:00 до 13:00

11:51 07.04.2026
Росіяни атакували адмінбудинки на Чернігівщині, попередньо, є постраждалі – ОВА

Росіяни атакували адмінбудинки на Чернігівщині, попередньо, є постраждалі – ОВА

11:10 07.04.2026
Росіяни атакували БпЛА Прилуки, горить міськрада – ЗМІ

Росіяни атакували БпЛА Прилуки, горить міськрада – ЗМІ

11:04 07.04.2026
Через обстріли є відключення у 8 областях, ще понад 170 н. п. у 9 регіонах знеструмила негода – Міненерго

Через обстріли є відключення у 8 областях, ще понад 170 н. п. у 9 регіонах знеструмила негода – Міненерго

18:53 02.04.2026
Графіки погодинних відключень у п'ятницю діятимуть для всіх категорій споживачів з 7:00 до 11:00 – "Укренерго"

Графіки погодинних відключень у п'ятницю діятимуть для всіх категорій споживачів з 7:00 до 11:00 – "Укренерго"

11:54 25.03.2026
На Чернігівщині затримано зловмисників, які вчинили розбійний напад на ветерана ЗСУ

На Чернігівщині затримано зловмисників, які вчинили розбійний напад на ветерана ЗСУ

