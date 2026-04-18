Держприкордонслужба попередила про перекриття мосту на трасі до Рави-Руської через ремонт

На трасі М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) у смт Куликів через ремонт буде перекрито міст з 27 квітня до 27 липня, об’їзд буде організовано за тимчасовою схемою, повідомили у Держприкордонслужбі.

"З 10:00 27 квітня 2026 року тимчасово перекриють рух мостом на трасі М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) у смт Куликів (км 141+459) через ремонт. Об’їзд буде організовано за тимчасовою схемою. Роботи триватимуть орієнтовно до 27 липня 2026 року", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужбі у суботу.

"Під’їзди до пункту пропуску Рава-Руська залишаються відкритими, але просимо планувати маршрут заздалегідь і враховувати додатковий час у дорозі", – зазначено у повідомленні.