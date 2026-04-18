Інтерфакс-Україна
Події
10:01 18.04.2026

Держприкордонслужба попередила про перекриття мосту на трасі до Рави-Руської через ремонт

1 хв читати
Держприкордонслужба попередила про перекриття мосту на трасі до Рави-Руської через ремонт

На трасі М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) у смт Куликів через ремонт буде перекрито міст з 27 квітня до 27 липня, об’їзд буде організовано за тимчасовою схемою, повідомили у Держприкордонслужбі.

"З 10:00 27 квітня 2026 року тимчасово перекриють рух мостом на трасі М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська) у смт Куликів (км 141+459) через ремонт. Об’їзд буде організовано за тимчасовою схемою. Роботи триватимуть орієнтовно до 27 липня 2026 року", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужбі у суботу.

"Під’їзди до пункту пропуску Рава-Руська залишаються відкритими, але просимо планувати маршрут заздалегідь і враховувати додатковий час у дорозі", – зазначено у повідомленні.

Теги: #дпсу #рава_руська #траса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 03.04.2026
На Тернопільщині викрито директора медзакладу на фальсифікації меддокументів для військовозобов'язаних

На Тернопільщині викрито директора медзакладу на фальсифікації меддокументів для військовозобов'язаних

14:17 28.03.2026
В. о. голови Держприкордонслужби Вавринюк задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025р.

В. о. голови Держприкордонслужби Вавринюк задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025р.

18:32 20.03.2026
Агента РФ, який шпигував за військовослужбовцями ДПСУ, засуджено заочно на 15 років

Агента РФ, який шпигував за військовослужбовцями ДПСУ, засуджено заочно на 15 років

17:03 15.02.2026
Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження руху діятиме до 3 квітня – ДМСУ

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження руху діятиме до 3 квітня – ДМСУ

13:46 06.02.2026
Екс-очільник ДПСУ Дейнеко звільнений з військової служби, Україну не полишав - речник

Екс-очільник ДПСУ Дейнеко звільнений з військової служби, Україну не полишав - речник

15:16 04.02.2026
ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

17:36 02.02.2026
Втікача-ґвалтівника затримали на кордоні з Румунією у день судового засідання по його справі – ДПСУ

Втікача-ґвалтівника затримали на кордоні з Румунією у день судового засідання по його справі – ДПСУ

14:12 09.01.2026
Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

17:54 06.01.2026
Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

17:49 04.01.2026
Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА