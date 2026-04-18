Інтерфакс-Україна
Події
09:58 18.04.2026

У Самарській області РФ дрони зранку атакували два НПЗ

Під удар дронів потрапили Новокуйбишевський і Сизранський нафтопереробні заводи, повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+; згодом це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Спершу йшлося про атаку на НПЗ у Новокуйбишевську, де зафіксували пожежу на установці ЕЛОУ-АВТ. Згодом паблік повідомив і про удар по Сизранському НПЗ та оприлюднив кадри загоряння.

Пожежу на Сизранському НПЗ підтвердив керівник ЦПД Коваленко. "Сизрань, рф. Палає НПЗ", – написав він у Телеграмі, опублікувавши відповідне фото. У цей НПЗ заходить сира нафта із Західного Сибіру (Ханти-Мансійський регіон) по системі магістральних трубопроводів Транснефть. У резервуарному парку зберігається як сировина, так і готові нафтопродукти перед відвантаженням.

Також Коваленко підтвердив загоряння на Новокуйбишевському НПЗ та опублікував фото у Телеграмі.

