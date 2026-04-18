Інтерфакс-Україна
09:39 18.04.2026

Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

Російські війська минулої ночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді, люди не постраждали, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров та Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Уночі росія вчергове завдала ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих. В обласному центрі загорілася нежитлова будівля. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пошкоджені легкові автівки. Рятувальники обстежили територію та ліквідували пожежу", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що у Шосткинській громаді внаслідок влучання також горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в багатоквартирних житлових будинках.

За даними ОВА, майже 60 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 громадах області. Пошкодження: – Глухівська, Есманьська, Шалигинська громади – зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди; – Сумська, Березівська, Великописарівська громади – пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури, автомобілі; – Шосткинська громада – приватний житловий будинок, нежитлове приміщення; – Зноб-Новгородська, Краснопільська громади – об’єкти інфраструктури; – Білопільська, Нижньосироватська громади – транспортні засоби; – Верхньосироватська громада – приватні житлові будинки. Евакуйовано 5 людей.

Теги: #атака_рф #дснс #сумщина

