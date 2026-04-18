Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

Російські війська завдали удару безпілотником по одному з промислових підприємств Миргородського району (Полтавська обл.), люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич

"Сьогодні вночі ворог атакував одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у Телеграмі у суботу.