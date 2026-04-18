Інтерфакс-Україна
Події
09:37 18.04.2026

Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

1 хв читати
Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА
Фото: https://poltava.to

Російські війська завдали удару безпілотником по одному з промислових підприємств Миргородського району (Полтавська обл.), люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич

"Сьогодні вночі ворог атакував одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у Телеграмі у суботу.

Теги: #атака_рф #полтавщина

09:39 18.04.2026
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА