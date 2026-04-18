У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок нічного російського удару по Краматорську поранення отримали двоє людей, також зазнали пошкоджень житлові будинки, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Постраждалому чоловікові рятувальники надали домедичну допомогу та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

"Крім того, рятувальники вивільнили трьох мешканців із заблокованих квартир, деблокувавши двері у багатоквартирному будинку", – інформує ДСНС у Телеграм.