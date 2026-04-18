Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що збагачений уран Ірану не буде переданий іншим країнам, зокрема Сполученим Штатам, попри заяви президента США Дональда Трампа щодо домовленості про його вилучення, повідомляє The Jerusalem Post.

"Іранський збагачений уран нікуди не буде переданий; передача урану Сполученим Штатам не була для нас варіантом", – заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що в межах майбутньої угоди з Іраном Тегеран передасть Вашингтону збагачений уран.

"Ми збираємося зібрати його разом. Ми збираємося увійти разом з Іраном, в хорошому неквапливому темпі, спуститися і почати розкопки за допомогою великої техніки… Ми повернемо його назад до Сполучених Штатів", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, раніше агентство Associated Press з посиланням на дипломата, обізнаного з позицією Пекіна зазначало, що Китай також розглядає можливість отримати у своє володіння збагачений уран Ірану або ж сприяти зниженню його рівня до 440 кілограмів.

Водночас Reuters, цитуючи одного з високопосадовців Ірану, повідомляло, що між Іраном і США зберігаються значні розбіжності, які ускладнюють досягнення будь-якої угоди щодо припинення конфлікту, при цьому Тегеран пов'язує питання Ормузької протоки з виконанням Вашингтоном умов перемир'я.