Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 25 населегих пунктах області за допомогою безпілотників різних типів та ракети, семеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждав 59-річний чоловік; у м. Мерефа постраждали 48-річний чоловік і 49-річна жінка; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 58-річна жінка; у м. Богодухів постраждали 63-річна жінка і 42-річний чоловік; у с. Сеньківка Куп'янської громади зазнала травм 20-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.