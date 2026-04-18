Інтерфакс-Україна
Події
09:03 18.04.2026

Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

1 хв читати
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 25 населегих пунктах області за допомогою безпілотників різних типів та ракети, семеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждав 59-річний чоловік; у м. Мерефа постраждали 48-річний чоловік і 49-річна жінка; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 58-річна жінка; у м. Богодухів постраждали 63-річна жінка і 42-річний чоловік; у с. Сеньківка Куп'янської громади зазнала травм 20-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА