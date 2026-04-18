Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 151 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб