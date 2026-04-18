08:54 18.04.2026

ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 190 з 219 ворожих дронів, проте зафіксовано 28 безпілотників, що влучили на 17 локаціях та падіння збитих на дев'яти, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 18 квітня (з 18:00 17 квітня) противник атакував 219-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

 

08:57 18.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

