ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

Унаслідок комбінованого обстрілу обласного центру російськими військами травм зазнала 40-річна жінка, виникло загорання будинків, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"За попередніми даними, 40-річна жінка дістала поранення. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється", – йдеться в повідомленні ДСНС, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

За інформацією відомства, у результаті обстрілу виникли загоряння житлових будинків та гаража, а також кілька осередків займання сухої трави на різних локаціях, водночас пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи завершено.