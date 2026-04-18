Інтерфакс-Україна
08:38 18.04.2026

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль збагачений уран Ірану або ж сприяти зниженню його рівня до 440 кілограмів, повідомляє Associated Press із посиланням на дипломата, обізнаного з позицією Пекіна.

Наразі, як зазначається, США розглядають варіант, за якого саме вони могли б взяти під контроль відповідний матеріал.

Однак за словами дипломат, який побажав залишитися анонімним Китай, який є найбільшим торговельним партнером Ірану, сигналізує про готовність долучитися до процесу, якщо Вашингтон і Тегеран звернуться з проханням про зниження рівня збагаченого урану або його переробку до рівня, придатного для цивільного використання.

У матеріалі також нагадується, що у 2015 році в межах Спільного всеосяжного плану дій Іран передав до Росії близько 11 000 кг низькозбагаченого урану для виконання ключових умов ядерної угоди.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що в межах майбутньої угоди з Іраном Тегеран передасть Вашингтону збагачений уран.

 

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

03:25 18.04.2026
США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

16:22 17.04.2026
Іран розблокував Ормузьку протоку

Іран розблокував Ормузьку протоку

16:39 16.04.2026
ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

