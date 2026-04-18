Одещина зазнала нічної атаки дронів: Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, постраждала людина

Одеська область вночі зазнала атаки ударних безпілотників, унаслідок чого були уражені об'єкти портової та промислової інфраструктури, поранено людину, повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Під удари потрапили об'єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі. Пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари. В результаті влучань виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками", – інформує Кіпер ранком суботи у Телеграм.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина.

За інформацією очільника обласної військової адміністрації, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ.