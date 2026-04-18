08:07 18.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1483 ворожі цілі
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1483 цілі противника впродовж доби, повідомили СБС у телеграм-каналі станом на ранок суботи.
Згідно із повідомленням, серед уражених цілей: 356 одиниць особового складу, з яких 161 – ліквідовано; 59 точок вильоту БпЛА; 21 артилерійськиа система; 66 одиниць автомобільної техніки; 41 мотоцикл; 362 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
"З початку квітня (01-17.04) підрозділами СБС уражено 23340 цілей противника, з них 5623 – особовий склад", – повідомили СБС.