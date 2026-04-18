Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Значні розбіжності між Іраном і США залишаються, що ускладнює досягнення будь-якої угоди щодо припинення війни, при цьому Тегеран пов'язує питання Ормузької протоки з виконанням Вашингтоном умов перемир'я, повідомив високопосадовець Ірану, якого цитує Reuters.

За його словами, "жодної угоди щодо деталей ядерних питань не досягнуто", а для подолання наявних розбіжностей необхідні серйозні переговори.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що Тегеран розраховує на досягнення попередньої домовленості в найближчі дні за посередницьких зусиль Пакистану з можливістю продовження режиму припинення вогню. Це, за його словами, має "створити простір для подальших переговорів щодо скасування санкцій проти Ірану та забезпечення компенсації за збитки від війни".

Він також заявив, що в обмін на це Іран надасть міжнародній спільноті запевнення щодо мирного характеру своєї ядерної програми, додавши, що будь-які інші трактування поточних переговорів є викривленням ситуації.