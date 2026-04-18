07:51 18.04.2026

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Значні розбіжності між Іраном і США залишаються, що ускладнює досягнення будь-якої угоди щодо припинення війни, при цьому Тегеран пов'язує питання Ормузької протоки з виконанням Вашингтоном умов перемир'я, повідомив високопосадовець Ірану, якого цитує Reuters.

За його словами, "жодної угоди щодо деталей ядерних питань не досягнуто", а для подолання наявних розбіжностей необхідні серйозні переговори.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що Тегеран розраховує на досягнення попередньої домовленості в найближчі дні за посередницьких зусиль Пакистану з можливістю продовження режиму припинення вогню. Це, за його словами, має "створити простір для подальших переговорів щодо скасування санкцій проти Ірану та забезпечення компенсації за збитки від війни".

Він також заявив, що в обмін на це Іран надасть міжнародній спільноті запевнення щодо мирного характеру своєї ядерної програми, додавши, що будь-які інші трактування поточних переговорів є викривленням ситуації.

 

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

03:25 18.04.2026
США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

02:21 18.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

