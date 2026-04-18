За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району за добу постраждали 10 людей, російські війська обстріляли 45 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні у Телеграм.

Зокрема, війська РФ здійснили 16 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Зарічне, Юрківка, Таврійське, Барвінівка, Любицьке, Лісне, Шевченківське, Копані, Рівне, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне, Мирне, Верхня Терса та Бабаші.

Також 568 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степове, Мар'ївку, Канівське, Калинівку, Новоолександрівку та інші населені пункти.

Крім того, зафіксовано 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Павлівці, Новоандріївці та Воздвижівці.

"227 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Чарівному, Прилуках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Добропіллю", – інформує Федоров ранком суботи.