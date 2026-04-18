Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 180 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, шість танків, 82 артсистеми, 10 бронемашин, 2104 БПЛА, а також 180 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб, танків – 11 876 (+6) од, бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од, артилерійських систем – 40 242 (+82) од, РСЗВ – 1 743 (+4) од, засоби ППО – 1 349 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од, спеціальна техніка – 4 129 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

