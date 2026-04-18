У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

У ніч на 18 квітня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

За інформацією компанії, інцидент стався близько 4:00, що призвело до масштабного знеструмлення споживачів.

"Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", – йдеться у повідомленні пресслужби в Телеграм-каналі.

За інформацією відомства, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

