06:46 18.04.2026

У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

У ніч на 18 квітня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

За інформацією компанії, інцидент стався близько 4:00, що призвело до масштабного знеструмлення споживачів.

"Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", – йдеться у повідомленні пресслужби в Телеграм-каналі.

За інформацією відомства, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: https://t.me/chernigivoblenergo/5054

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

08:47 18.04.2026
ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

07:28 18.04.2026
За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

За добу внаслідок атак РФ по Запорізькій області постраждали 10 людей, обстріляно 45 населених пунктів

00:48 18.04.2026
Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

18:52 17.04.2026
НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

14:54 17.04.2026
РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

11:04 17.04.2026
Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

08:26 17.04.2026
Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

