18 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 квітня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День газетного оглядача, Міжнародний день радіоаматора, День поширення інформації про аутизм серед дорослих, День незалежності власників домашніх тварин, Всесвітній день цирку.

В Україні - День пам'яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста, День народження газової промисловості, в Японії - День винахідника, у Бразилії - День дружби, у США - День печива у формі тварин.

520 років від початку будівництва (1506) у Римі Собору Святого Петра.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта; Світла субота.

Міжнародний день пам'яток і визначних місць

Відзначається щорічно з 1984 р., встановлений Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС), створеної при ЮНЕСКО.

Також відомий як День всесвітньої спадщини, встановлений 1982 року Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць, створеної при ЮНЕСКО.

Цей день дає можливість більше дізнатися про різноманіття світової спадщини та про сили, які докладаються для її захисту і збереження.

День пам'яток історії та культури

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 23.08.1999 р. № 1062/99.

Свято встановлене для привернення уваги до охорони культурної спадщини, збереження історичних пам’яток та формування шанобливого ставлення до культурного надбання нашої країни. Запроваджено 1999 року указом президента України №1062/99. 18 квітня також є Міжнародним днем пам’яток і визначних місць, встановленим ЮНЕСКО від 1983 року.

Всесвітній день цирку

Кожного року третьої суботи квітня відзначається молоде професійне свято – Всесвітній день цирку. Подію започаткувала Всесвітня федерація цирку у 2010 році.

Всесвітній день цирку — це міжнародне свято, яке об’єднує артистів, шанувальників та меценатів навколо одного з найдавніших видів мистецтва.

День довкілля

Відзначається щорічно в третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України від 06.08.1998 р. № 855/98.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

18 квітня Україна відзначає важливу подію - День заснування Товариства Червоного Хреста. Цього дня 1918 року завдяки Маріїнській громаді сестер милосердя в Києві відбувся перший з'їзд товариства.

Український Червоний Хрест - найбільша гуманітарна організація в Україні, яка вже понад століття надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найбільш уразливих верств населення. Український Червоний Хрест реалізує свою гуманітарну діяльність по всій країні: 24 обласних та майже 200 районних організацій, у яких понад 8000 волонтерів щодня надають допомогу та підтримку населенню.

День народження газової промисловості

18 квітня 1921 року, перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ із глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

Всесвітній день радіоаматора

18 квітня 1925 року в Парижі було засновано Міжнародну спілку радіоаматорів, завдяки цій події у радіоаматорів і з'явився привід щорічно відзначати успіхи і досягнення. А членами цієї організації сьогодні є радіоаматори з понад 160 країн світу.

День поширення інформації про аутизм серед дорослих

День поширення інформації про аутизм серед дорослих присвячений підвищенню обізнаності про виклики та унікальний життєвий досвід дорослих з аутистичним спектром. Подія відзначається 18 квітня щорічно з 2009 року.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Володимира Самійловича Бабляка (1916-1970), українського письменника, журналіста;

70 років від дня народження Миколи Яковича Баланка (1956), українського трубача, педагога.

Ще цього дня:

1902 - Данія стала першою державою, де відбитки пальців почали використовувати для ідентифікації злочинців;

1909 - Ватикан офіційно канонізував Жанну д’Арк;

1946 - Після утворення Організації Об’єднаних Націй було оголошено про ліквідацію Ліги Націй;

1949 - Ірландія вийшла зі складу Британської Співдружності та була проголошена Республікою;

1961 - У Києві пройшла акція протесту проти закриття Андріївської церкви;

1995 - Київрада ухвалила рішення про повернення історичного герба міста із зображенням Архангела Михаїла;

2008 - Дослідники Манчестерського університету під керівництвом Костянтина Новосьолова створили найменший у світі одноелектронний транзистор на базі графенових наноплівок.

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

Преподобний Іван, учень преподобного Григорія Декаполіта, був видатною постаттю в історії християнства. Він народився наприкінці VIII століття. У юнацькому віці він став учнем преподобного Григорія Декаполіта і прийняв від нього чернечий постриг у Солунському монастирі.

Під керівництвом досвідченого вчителя преподобний Іван досяг високої духовної досконалості. Коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування святих ікон, преподобний Григорій Декаполіт разом з преподобним Іваном вирушив до Константинополя, щоб захистити свої переконання.

Протягом декількох років, попри гоніння, вони безбоязно захищали православ’я, проповідуючи шанування святих ікон. Після смерті преподобного Григорія, незабаром відійшов до Господа і його вірний учень Іван. Преподобний Йосиф Піснописець переніс мощі святих Григорія та Івана до церкви в ім’я святителя Миколи Чудотворця, яка стала місцем паломництва.

Світла субота

Світла субота — останній святковий день Світлого або Пасхального тижня, який ще називають Світлою седмицею. Цього дня за традиціями благословляють хліб та читають спеціальну молитву для його розкришення. Після молитви всім вірянам прийнято роздавати шматочки артоса (священого хліба). Загалом Світлу суботу намагалися проводити весело і шумно час. Відвідували родичів і відпочивали від роботи. Водночас господині починали повноцінно займатися хатньою роботою. У цю дату дозволяється хрестити дітей. Саме цього дня перший раз після свята Великодня закривають ворота в церквах.

Іменини:

Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Тамара.

З прикмет цього дня:

Хто в квітні не сіє, той у вересні не віє. Сон на зиму відклади, а справи в квітні зроби. Де багато пташок, там немає мурашок. Весна багата на квіти, а хліба в осені позичає. Сухий квітень — голодний рік. Сині хмари — на тепло й опади. У квітні вітер з південного заходу — чекай тривалої негоди.

