Польські прикордонники не пустили українку на пункті пропуску "Медика" через купюру з підвищеним радіаційним фоном

Польські прикордонники на пункті пропуску "Медика" відмовили у в'їзді громадянці України після того, як під час радіометричного контролю було виявлено значне перевищення природного радіаційного фону в одній із купюр, які вона перевозила.

Як повідомляється, інцидент стався під час перевірки мандрівників, які в'їжджали до Польщі. Коли 54-річна громадянка України проходила через систему радіометричного контролю, спрацював сигнал про перевищення фону. Після додаткової перевірки встановлено, що вона перевозила 9900 доларів США.

"Перевірка за допомогою мобільного обладнання показала, що одна з купюр перевищувала радіаційний фон у 1905 разів", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі.

Жінка повідомила, що готівку планувала використати для купівлі автомобіля. З міркувань безпеки було ухвалено рішення про відмову у в'їзді, після чого її разом із коштами повернули в Україну.

Також зазначається, що подібний випадок стався у грудні 2025 року, коли польського громадянина, який перевозив значну суму валюти з України, також було повернуто через виявлення підвищеного радіаційного фону в 100-доларовій купюрі.

Джерело: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/15550,Napromieniowana-waluta-na-zakup-auta.html