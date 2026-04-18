США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють рамкову угоду, яка передбачає можливе розмороження близько $20 млрд іранських активів в обмін на згортання частини ядерної програми Тегерана, зокрема вивезення або міжнародний контроль над запасами високозбагаченого урану, повідомляє портал Axios.

За даними співрозмовників, у межах обговорюваного підходу частину іранського урану може бути вивезено до третьої країни, тоді як інша частина залишатиметься під контролем міжнародних структур або оброблятиметься в Ірані. Також розглядається можливість "добровільного" мораторію на збагачення урану, параметри якого сторони наразі узгоджують.з

Окремо обговорюється питання розблокування іранських активів: на ранніх етапах йшлося про $6 млрд гуманітарного призначення, тоді як нині фігурує сума близько $20 млрд, при цьому позиції сторін щодо умов використання коштів залишаються різними.

Питання подальших обмежень ядерної програми, включно з режимом роботи об'єктів, а також тема іранських ракет і підтримки регіональних угруповань, залишаються предметом розбіжностей між сторонами.

Джерело: https://www.axios.com/2026/04/17/iran-us-deal-20-billion-frozen-funds-uranium