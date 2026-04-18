Інтерфакс-Україна
Події
03:25 18.04.2026

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють рамкову угоду, яка передбачає можливе розмороження близько $20 млрд іранських активів в обмін на згортання частини ядерної програми Тегерана, зокрема вивезення або міжнародний контроль над запасами високозбагаченого урану, повідомляє портал Axios.

За даними співрозмовників, у межах обговорюваного підходу частину іранського урану може бути вивезено до третьої країни, тоді як інша частина залишатиметься під контролем міжнародних структур або оброблятиметься в Ірані. Також розглядається можливість "добровільного" мораторію на збагачення урану, параметри якого сторони наразі узгоджують.з

Окремо обговорюється питання розблокування іранських активів: на ранніх етапах йшлося про $6 млрд гуманітарного призначення, тоді як нині фігурує сума близько $20 млрд, при цьому позиції сторін щодо умов використання коштів залишаються різними.

Питання подальших обмежень ядерної програми, включно з режимом роботи об'єктів, а також тема іранських ракет і підтримки регіональних угруповань, залишаються предметом розбіжностей між сторонами.

Джерело: https://www.axios.com/2026/04/17/iran-us-deal-20-billion-frozen-funds-uranium

Теги: #іран #активи #уран #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

16:22 17.04.2026
Іран розблокував Ормузьку протоку

