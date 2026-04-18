Інтерфакс-Україна
Події
02:21 18.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 38 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37426

